研究：「分子捕手」可測長烷基鏈單晶結構

【本報綜合報道】含有長烷基鏈結構單元的分子在天然產物和藥物中十分常見，這些分子由長長的碳鏈組成，通常具有較大柔性，因此難以結晶，確定其單晶結構十分困難。由中國浙江大學、美國德薩斯州大學奧斯汀分校等高校學者組成的聯合研究團隊發現，柱芳烴-金屬有機框架結構能夠特異性識別長烷基鏈分子，系統性地測定單晶結構。相關論文近日發表於國際學術期刊《自然》。

研究指出，一種名為柱芳烴的化合物與長烷基鏈化合物具有強烈的相互吸引力，當把柱芳烴精準整合到金屬有機框架材料中，長烷基鏈分子就可以在金屬有機框架內部實現三維有序的排列。

由於測定單晶結構效果顯著，研究團隊將該柱芳烴-金屬有機框架結構命名為「分子捕手」。團隊其後利用「分子捕手」成功「捕獲」63種已知和未知的化合物，並進一步通過單晶X射線衍射、核磁共振氫譜和質譜表徵等手段，成功確定它們的結構。

能應用於藥類有機合成物 浙江大學化學系教授黃飛鶴表示，上述方法不僅操作簡單，測試所需時間亦很短，在天然產物、藥物和有機合成產物的結構確定方面具有非常廣闊的應用前景。