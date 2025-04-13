志留紀地層化石出土 揭屬盔甲魚類新種

【本報綜合報道】中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的研究團隊在江西德安志留紀地層發現盔甲魚類的新屬種化石，並將其命名為隆平德安魚。相關研究成果近日在線發表於國際學術期刊《系統古生物學期刊》。

擁縱長中背孔原始特徵 隆平德安魚是一種非常小、頭甲不足兩厘米的無頜魚類，生活在距今4.36億年前的志留紀早期。研究團隊在一件保存完好的隆平德安魚腦顱化石上，成功辨認出腦腔、神經、鰓囊、鼻囊、眼囊、耳囊等感覺器官，證明隆平德安魚具有縱長的中背孔、6對鰓囊以及鰓後區結構。團隊亦通過對包括隆平德安魚在內的67種盔甲魚類進行詳細的形態學分析以及解剖學對比，建立迄今最完善的盔甲魚類系統發育數據矩陣。

研究人員指出，此前縱向橢圓形中背孔一直被認為是所有真盔甲魚類獨有的衍徵，縱長的狹縫狀中背孔則是通過這種特徵演化而來，是次研究首次在基干盔甲魚類群中發現縱長橢圓形中背孔，使盔甲魚中背孔的演化研究變得更加複雜，縱向橢圓形中背孔可能代表盔甲魚類的原始特徵。