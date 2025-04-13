日上年度戰機緊急升空增至704次

【本報綜合報道】日本防衞省統合幕僚監部上周四發布數據，顯示針對可能侵犯領空的外國飛機，航空自衞隊戰機的緊急升空次數上年度為704次，較前一年度增加35次，主要是應對中國，其中解放軍無人機出現頻率增加。

應對疑侵領空 主要涉華 數據顯示，航空自衞隊戰機針對中國緊急升空達464次，比前一年度減少15次，仍佔總數約66%；而發現和公布中國軍方無人機的事例有23次，涉及30架，較前一年度的8次、9架大幅增加。在日本全國4支空自航空方面隊中，負責應對釣魚島空域的南西航空方面隊緊急升空次數最多，達411次。

防衞省最高武官、統合幕僚長吉田圭秀在記者會上警告，整體上緊急升空次數居高不下，中國軍方無人機應已從試運行轉為運用態勢。此外，針對俄羅斯的緊急升空有237次，較前一年度增加63次。上年度發生兩宗侵犯日本領空的事件，包括中國軍機去年8月首次侵犯日本領空，以及翌月俄軍機在北海道禮文島周邊3次侵犯領空。