大阪世博開幕 中國館外放無人機 操縱者涉違規受查

日本大阪世界博覽會昨日舉行開幕禮，今日正式開放，但接連爆出問題，包括工程延誤和沼氣超標，無分隔遮掩的兒童廁所設計亦引起安全和私隱疑慮。大阪府警方上周五表示，世博會中國館附近有無人機飛行，正盤問涉事操縱者。JR京都站周六傳出有可疑物，封鎖月台調查後確認是虛驚一場。

大阪府警方指出，上周五下午在大阪市此花區人工島夢洲的世博會會場內中國館附近，有小型無人機飛行。操縱者疑為中國籍男子，警方正在向他詢問情況，暫不清楚他有沒有獲得飛行許可。根據大阪府的條例，今年1月19日至10月13日期間，夢洲內以及周邊約1公里範圍的上空原則上禁止無人機飛行。

今次是繼2005年愛知世博會後，相隔20年再次在日本舉辦的大型世博會，大阪世博主題是「生命閃耀未來社會的設計」，會期到今年10月13日，半年料迎2,820萬人次參觀。共158個國家和地區齊聚一堂，展示暢想未來的最尖端技術和各自獨特文化，將成為各國協調合作、探討可持續社會形態的契機。被稱為「世博會之花」的海外展館中，有參加國自費建設的42幢「A類」展館，但也有部分國家尚未準備完畢，截至上周五仍有3幢未取得可接待參觀者的使用許可。此外，日本國內對世博會熱情不足，能否提升人氣亦成為課題。本報綜合報道