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佛州小型飛機墜毀 3死1傷
一架小型飛機上周五在美國佛羅里達州南部博卡拉頓市墜毀，造成機上3人死亡、地面一人受傷。美國聯邦航空局發聲明指，失事飛機是一架塞斯納310雙引擎小型飛機，美東時間早上10時20分左右從博卡拉頓機場起飛後不久墜毀。美國全國運輸安全委員會將牽頭對事故展開調查。（綜合報道）
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