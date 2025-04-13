兩岸國際

緬甸大地震 華確認8公民亡

緬甸中部上月28日發生黎克特制7.9級強震，中國駐緬甸大使館上周六確認，截至當天下午5時，上述地震已造成8名中國公民死亡，另有13名中國人受傷。根據緬甸官方統計，截至上周五晚上為止，強震已造成3,689人死亡，5,020人受傷，另有139人下落不明。（綜合報道）
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