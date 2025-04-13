曾領導撐巴示威 官允逐哥大畢業生出境

【本報綜合報道】美國哥倫比亞大學畢業生哈利勒（Mahmoud Khalil）去年在校園內，領導支持巴勒斯坦的學生示威活動，美國移民及海關執法局上月拘捕他。路易斯安那州移民法官上周五裁定，哈利勒可因構成國家安全風險而被驅逐出境。

指可按構國安風險原因 特朗普政府尋求將哈利勒驅逐出境，雙方其後進入兩宗法律程序。美媒引述法官科曼斯裁決指，政府認為哈利勒在美國的存在可能造成嚴重的外交政策後果，足以滿足將他驅逐出境的條件；又指政府已透過明確及令人信服的證據，證明可將他驅逐。今次判決並非哈利勒命運的最終決定，但代表了特朗普政府取得重大勝利。

科曼斯在裁決後又允許哈利勒可在本月23日前申請豁免被逐，其代表律師質疑聆訊的公正性，矢言會抗爭到底。哈利勒亦重申，沒甚麼比正當程序權利及基本公平更重要，而當日聆訊及整個程序顯然不存在這兩個原則。與此同時，紐約及新澤西州聯邦法官已發出臨時禁令，阻止驅逐行動。