美海關系統故障 礙貨主申免關稅

【本報綜合報道】美國對全球的關稅政策變幻不定之際，美國海關及邊防局上周五發布警報，告知用戶其用於豁免貨運關稅的系統出現故障。故障持續逾10小時後，系統目前已修復。

持續逾10小時 據報道，美國貨主申請豁免關稅的進口代碼無法運作，影響上周已在海運途中的貨物，這些貨物應免於特朗普政府實施的任何新關稅，包括已從中國和任何目前享受90天寬限期的國家運來的貨物。這意味美國政府暫時未能徵收關稅，海關建議申報人單獨提交貨物放行單，並在問題解決後再提交財務報表，進行整合申報，以確保貨物順利運輸。

在通常情況下，美國進口商支付運費時，會同時提交貨物放行單和財務文件，以便支付貨款。美媒指，今次故障對美國進口商和供應鏈來說是最新打擊，相關供應鏈已面臨不確定性，並且擔心貿易混亂。有物流業高層批評，總統特朗普在社交平台貼文關於關稅何時生效的說法，與行政命令中的具體內容存在混淆，直言貼文並非暫停和增加關稅的法律，該行業所有報關員均面臨困難。