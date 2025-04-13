自稱關稅政策做得好 特朗普料可與華協議

崔天凱傳赴美欲談判 被質疑非核心人物 美豁免徵多種電子產品關稅 美國總統特朗普的關稅政策引發各界擔憂，造成美元貶值及市場動盪，而美中關稅戰亦未有降溫迹象。惟特朗普上周五堅稱，自己的關稅政策做得很好，又重申相信可以與中國就貿易問題取得正面成果。海關與邊境保護局同日公布，豁免徵收智能手機、手提電腦及中央處理器（CPU）等多種電子產品關稅，追溯至本月5日起生效。

中國上周五再度反制美國的關稅措施，對美國進口商品的加徵關稅稅率提高至125%。特朗普重申美國會與中國達致正面成果，他在自家社交網表示：「我們的關稅政策做得很好。這對美國和全世界來說都非常令人興奮。進展相當快。」對於特朗普表示願意與中國就關稅問題達成協議，白宮發言人萊維特在例行記者會上、被問到為何總統不拿起電話致電；萊維特未有正面回應，只是說美國是世界上最強大和最好的經濟體，總統希望為美國人民做正確的事。當被追問特朗普是否正等待中方首先採取行動，萊維特不作評論，但重申總統對與中方達成貿易協議感到樂觀。

損害盟友 共和黨敢怒不敢言 台媒則引述消息指，中美關稅戰開打前，中方曾派前中國駐美代表崔天凱低調訪美，尋求談判機會，但特朗普陣營認為崔天凱並非中國政府決策核心內人物，無法有效傳達中方想法，此舉動也反映中方想談，但不知該派誰去，沒法掌握特朗普在想甚麼。消息人士又指，共和黨內部對於特朗普集中火力猛攻中國沒太大意見，但連盟友也不放過，則敢怒不敢言。

另一方面，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）上周五受訪談及關稅戰，批評中國的行為讓人很遺憾，但並不意外。他稱，明白美國從中國進口很多產品，這也反映情況緊急，美國已變得依賴中國。他表示，美國貿易代表辦公室工作人員目前按世界不同地區，與各自的對口討論，回應對方提出的建議，提議如何與美國有更多貿易。其辦公室正分析各國提出的條件，並與他們溝通尋求結果，如果特朗普認為結果是好的就會接受，否則將會徵收對等關稅。

台已與美官員視像會議交流 格里爾又透露，當日會跟以色列和台灣的貿易代表會面。台灣行政部門經貿談判辦公室昨日證實，上周五已跟美國相關官員進行視像會議，針對台美對等關稅、非關稅貿易障礙，以及出口管制在內的其他多項經貿議題交換意見。對於雙方參與視像會議的官員層級以及談判細節，台經貿辦稱基於雙方默契，沒進一步說明。台灣地區領導人賴清德同日在台中與機械器具業者座談表示，台灣在第一批談判名單內，政府會做好準備與美國談判，確保台灣利益、保護產業未來發展。本報綜合報道