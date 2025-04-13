倘美無過分要求 伊朗：可達核協議

伊朗副外長 拉萬奇

【本報綜合報道】美國和伊朗昨日在阿曼就核問題舉行間接談判，雙方會前態度強硬，白宮上周五表明如果伊朗不同意放棄核計劃，將付出慘痛代價。伊朗外交部同日強調，會評估美國的意圖和決心，本着坦誠而警惕態度。伊朗參加談判是給予外交機會，美國應予重視。

阿曼昨舉行間接談判 會談將由外交部長阿拉格奇和美國中東問題特使威特科夫主持，阿曼外交部長布賽義迪將擔任調解人。美國總統特朗普上周五晚乘坐空軍一號時強調，自己希望伊朗成為一個美好、偉大、幸福的國家，但是他們不能擁有核武。美媒引述威特科夫透露，美國政府目標是讓伊朗解除核計劃，底線是伊朗停止生產核武，華府表示願意透過其他方式尋求妥協。

伊朗外交部副部長拉萬奇上周五強調，如果美國停止提出過分要求和威脅，達成協議機會很大，伊方相信基於相互尊重的對話和互動，反對任何形式欺凌和脅迫。最高精神領袖哈梅內伊的顧問沙姆哈尼指，伊方準備好重要且實用的提案，以尋求達成真正且公平協議。如果華盛頓帶着真誠意圖和意願參加會談，那麼達成協議道路將會清晰而順利。