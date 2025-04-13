烏斥俄為延長戰事 犧牲中國人

澤連斯基向會議發表講話，指烏克蘭掌握的資料顯示，至少有數百名中國公民聯同俄軍一起作戰，意味俄羅斯顯然試圖延長俄烏戰事，甚至不惜犧牲中國人的性命。他日前指，烏軍在烏克蘭東部前線同6名中國士兵交火，俘獲其中兩人。在北京，外交部指有關中國公民協助俄羅斯參戰的說法毫無根據。

另外，英媒引述美國官員和西方前情報人員指，相信這些中國人是僱傭兵，似乎與中國政府沒有直接關聯，但同時指有中國軍方的官員在北京批准下，進入俄羅斯戰線後方的戰場，並從俄烏戰事中吸取戰術經驗。消息人士指，為俄羅斯作戰的中國人估計共有約200人，他們接受訓練的程度低，未有對俄軍的行動發揮重大作用。中國駐美大使館及華府相關部門暫時未有回應。