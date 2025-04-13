北約開會 允供烏1843億元軍援

【本報綜合報道】北約在比利時布魯塞爾總部上周五舉行烏克蘭防務國際聯絡小組會議，共51國與會，成員包括所有北約成員32國、歐盟和北約的印太四國夥伴日本、南韓、澳洲及新西蘭。小組成員承諾再提供烏克蘭合計210億歐元（約1,843億港元）的軍事援助，是歷來宣布加碼的最高額。

英國國防大臣賀理安在會後記者會上表示，上周五是俄羅斯拒絕美國總統特朗普的俄烏和平方案屆滿一個月，證明俄羅斯總統普京口說和平卻持續攻擊烏克蘭。賀理安指出，今年1至3月俄國平均每天發動100架無人機攻擊，已超過傳統炮火，根據計算，現在70%至80%的戰場傷亡是由無人機造成，凸顯烏克蘭防務小組在此時開會的重要性。賀理安在上午會前向媒體表示，今年將是俄烏戰爭關鍵的一年，所有對烏克蘭的軍援將確保烏克蘭的安全和未來的持久和平。

10國加入新電磁戰聯盟 烏克蘭總統澤連斯基以視像方式出席會議時，敦促合作夥伴向基輔提供更多防空系統，以加強烏克蘭的防空能力，希望盟友提供至少10套愛國者導彈系統。烏克蘭防長烏梅羅夫表示，會議正式宣布成立新的電磁戰聯盟，是在小組框架下成立的第9個聯盟，包括烏克蘭在內的10個國家已加入倡議，並簽署聯合意向書，聯盟將會重點關注採購設備、培訓和培養專業人才和制訂電子戰領域的政策和理論。