美特使與普京會面 特朗普促俄行動終戰

俄烏建照會往來渠道 辦法律領事事務 美國總統特朗普上周五向俄羅斯加大施壓力度，指俄方必須有所行動，因為俄烏戰爭可怕且毫無意義，每周都數以千計的人喪生。與此同時，俄羅斯總統普京同日在聖彼得堡與美國中東問題特使威特科夫舉行會談，討論烏克蘭危機解決方案相關議題。

特朗普上周五在社交平台發文，重申俄烏戰爭根本不應該發生，又指如果他一直擔任總統，就不會有這場戰爭。白宮發言人萊維特同日提到，特朗普已經非常明確指出，他對俄烏衝突雙方都感到失望，希望停止戰鬥結束戰爭。美方相信在和平協議談判中擁有優勢，將利用這一點。

普京和威特科夫上周五在聖彼得堡總統圖書館舉行會晤，會議主題圍繞烏克蘭問題解決方案的多方面內容展開，會面時長4小時。俄總統新聞秘書佩斯科夫此前透露，雙方可能討論普京與特朗普舉行會晤的話題。會晤結束後，佩斯科夫僅稱普京理論上可能與特朗普通電話。

俄外交部獨聯體國家二司司長波利修克宣布，俄烏之間已建立照會往來渠道，主要涉及法律和領事事務，通過駐白羅斯大使館進行，俄方感謝明斯克支持聯絡渠道。他又確認，俄美此前在沙特阿拉伯利雅得談判時，未討論恢復從俄羅斯陶里亞蒂延伸至烏克蘭敖德薩的液氨管道運行問題。

烏攻庫州花費去年逾半軍援 俄軍北方部隊昨日公布數據指，烏克蘭在庫爾斯克州的戰事花費逾270億元（美元‧下同，約2,106億港元），超過2024年烏克蘭從西方國家獲得的全部外部財政援助的一半，其間損失5,500件西方提供的裝備，包括396輛坦克、363輛步兵戰車、530門火炮、89套多管火箭發射系統等，總值78億元（約608.4億港元）。

另一方面，英國《泰晤士報》上周五刊登美國總統特使凱洛格專訪，他指俄烏衝突結束後，烏克蘭可能像二戰後的柏林一樣分裂、被劃分為不同控制區，但美國不會派遣地面部隊。他談及烏克蘭不同控制區將部署多個國家軍隊，英法軍隊可能作為「再保險力量」部署在烏克蘭西部，他們和俄羅斯軍隊之間，可能由烏克蘭軍隊和一個緩衝區阻隔。

專訪談分割烏 凱洛格澄清 專訪刊出後，凱洛格在社交平台X發文批評，《泰晤士報》文章歪曲其言論，澄清自己說的是停火後的維持穩定部隊，他們將維護烏克蘭的主權。在討論劃分時，凱洛格指的是盟軍部隊的責任區域，意思並非分割烏克蘭。本報綜合報道

戰事持續多年，特朗普促俄羅斯作出行動終戰。（Getty Images圖片） 戰火令烏克蘭多地建築物受破壞。 美國總統特使 凱洛格