攜太空油煙彈營區販賣 3兵捱告

【本報綜合報道】台灣陸軍109旅馮姓軍人去年10月在新竹湖口營區、桃園八德等地，販售含有太空油的煙彈予同袍，之後又託曹姓同袍攜帶共50顆太空油煙彈帶回營區，準備將其中5顆賣給楊姓同袍，但遭安檢查獲。新竹地檢署偵結起訴3人，並求處重刑。

竹檢指出，馮男以2,000元至5,000元（新台幣‧下同，約473港元至1,183港元）不等價格，販賣含有太空油之煙彈予同營區之軍人林男、蔡男、蔡男、廖男、吳男等人，共7次。另外，馮男去年11月9日與同袍楊男議定以6,000元（約1,420港元）販售5顆太空油煙彈，並約由曹男於翌日前往其新北市鶯歌區住處附近取貨。曹男為獲得兩顆煙彈報酬，遂協助將該批毒品攜入營區交予楊男。曹男隔天上門取貨，馮男交付45顆煙彈，請曹男一併攜帶回營區，曹男共計攜帶50顆煙彈返回營區。經部隊安檢查獲而扣得煙彈50顆及聯絡用手機一部。

買家受訊間作偽證 東窗事發之後，買家楊男明知其有以通訊軟件與馮男聯繫交易毒品之事宜，仍基於偽證之故意，經檢察官以證人身份傳喚訊問時，就關於其有無向馮男購買毒品，並聯繫曹男協助攜入等重要事項，具結後，被發現就有無跟馮男購買5顆煙彈的事實，做出不實證述。

竹檢認為，審酌太空油煙彈之新興毒品危害社會甚深，被告竟目無法紀將此毒品攜帶入營區，且意圖販售或販賣與軍中同袍，危害社會安全且損及部隊戰力，請從重量刑，以儆效尤。