羈押間病亡青年犯 家屬索國賠530萬

法院組織雙方協商 金額共識待思量 內地青年易××5年前在四川成都看守所羈押期間死亡，死時年僅19歲。易男家屬其後向成都公安局申請國家賠償遭拒，於是提起訴訟。四川省高級法院上周三組織雙方協商，雙方在賠償金額上尚未達成一致。

指駐所醫療診斷不及時 成都市公安局於2021年通報，來自甘肅的易男，暫住都江堰市，無業，有多次違法犯罪前科。2020年7月，易男因涉嫌盜竊罪被都江堰市公安局刑事拘留，由都江堰市看守所羈押，後轉入成都市看守所羈押。同年11月，易××身體不適，經醫生在看守所救治後轉往成都市第三人民醫院，同日經搶救無效死亡。2022年，成都市看守所鑑定確認，易××羈留期間，駐所醫療機構對其疾病的診斷不及時、治療及救治不當，診療行為不符合臨床診療規範，其過錯與易××死亡之間存在一定的因果關係，其過錯建議為次要責任。

父智障母殘疾 需生活費 由於易××的父親患智力障礙，母親精神殘疾，所以其大姨山女士代為申請國家賠償。山女士提供的《國家賠償申請書》顯示，易××家屬請求賠償的費用包括死亡賠償金、喪葬費、死者父母的生活費以及精神撫慰金等，共計500多萬元人民幣（約530萬港元）。她指出，根據2022年的證據，成都市公安局、成都市看守所對易××的死亡具有過錯，應當承擔賠償責任。內媒上周三致電成都市公安局政治部，值班人員表示不接受電話採訪，隨即掛線。本報綜合報道