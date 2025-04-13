華商遭撕票 駐菲使館提嚴正交涉

【本報綜合報道】菲律賓知名華商郭從願上月29日遭綁架，家屬曾向綁匪支付巨額贖金，惟他仍被撕票，屍體上周三尋獲，生前疑受酷刑。中國駐菲大使館上周五發布消息指，獲悉郭從願遇害後，使館領導立即向菲有關部門負責人提出嚴正交涉，要求菲方動員一切力量和資源，盡早偵破案件，將兇手繩之以法。

郭從願遭綁架後，中國駐菲使館高度重視，大使黃溪連立即出動部署，相關部門全力開展營救工作，指導並協助家屬向菲警方和國內公安部門同步報案，同時要求菲執法部門全力偵辦，安全解救人質。惟郭從願與其菲籍司機最終被殺，使館表示沉痛哀悼，向兩人家屬表達誠摯慰問，並嚴厲譴責兇手。

提醒在菲公民增安全防範 中國使館要求菲方，針對近期涉中國公民綁架等惡性犯罪持續上升的勢頭，認真傾聽華社呼聲，與菲華主要社團共同商討對策，採取切實措施保護在菲中國公民和華僑華人安全與合法權益。使館將繼續敦促菲方加大力度，全力偵破有關案件，嚴懲兇手，嚴格執法，加強治安，還華社安寧。使館再次提醒在菲及近期擬來菲中國公民，切實提高安全防範意識。