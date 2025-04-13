多哥貨輪毀台海纜 陸籍船長裁定羈押

起訴書指出，宏泰58貨輪2月25日凌晨駛經台南市北門區西方外海5海里附近，王姓船長指使船員將貨輪錨爪釋放下水、駕船「Z」字形移動，以貨輪錨爪鈎斷台澎3號海底電纜，導致中華電信公司海纜系統受損，影響台灣本島與澎湖間電話、網絡寬頻通訊使用。海巡署同日接獲中華電信通知台澎第3海纜斷纜無信號，隨即攔停宏泰58貨輪，將船押回台南安平商港，查獲王姓船長指使船員毀壞海纜的行為。

檢方調查後，上周五依電訊管理法毀壞海纜相關設施罪起訴王姓船長，並移送台南地院審理。法官認為王姓船長嫌疑重大，在台無固定住所及親友，有逃亡之虞，裁定羈押。同案收容中的其餘大陸籍船員，檢方認定犯嫌不足，予以不起訴處分，另由權責單位依法遣送出境。