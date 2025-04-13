軍工人員留學生 同遭策反囚終身

與境外機關存連繫 竊密以收間諜費 國家安全部上周五揭露，有海外留學生被策反成間諜，回國後向境外間諜機關提供情報。他已因間諜罪被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。另外，一名軍工單位工作人員因竊取國家機密，提供給外國間諜，亦被依間諜罪判處無期徒刑。

郝×攻讀博士期間，為赴外參加學術會議辦理簽證時，使館官員「T」主動與其聯絡。此後二人關係逐漸密切，「T」還以留學生開銷大為由，給正在留學的郝×介紹兼職賺錢，並將同事「L」介紹給郝×。郝×畢業回國前，「L」亮明間諜身份，將郝×策反。

回國設法應聘涉密單位 回國後，郝×按照外方要求，想方設法應聘進入某涉密單位，並多次將搜集到情報提供給外方，收取間諜費。經鑑定，郝×向境外間諜情報機關提供的情報涉及中央某部敏感項目及內部人員情況，其中機密級國家秘密5項，秘密級國家秘密兩項。

國安部昨日公布另一宗針對軍工領域的間諜案件。某軍工集團下屬研究院前工作人員衞×，在公園與一名外國人攀談結識，而對方其實是一名間諜。在利益誘惑下，衞×出賣國家重點領域技術研發和實踐運用方面的核心秘密。

偷配鎖匙潛上級辦公室 作為網絡管理員的衞×，用移動硬碟批量複製涉密資料；用手機對着涉密電腦屏幕偷拍文件；偷配領導辦公室鎖匙，利用周末多次潛入上級辦公室竊密，甚至偷錄內部會議內容。衞×被抓捕時，隨身還攜帶着兩條偷配的辦公室鎖匙，和外國間諜為其配備的專用手機。本報綜合報道