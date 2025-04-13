台中百貨公司43死傷氣爆案 10被告准保 最高14萬保釋金

案中交保金額最高為新光三越總公司滑姓副總經理和新光三越台中店莊姓經理，兩人各以60萬元交保；新光三越總公司吳姓課員、台中店呂姓組長各以40萬元交保；新光三越台中店李姓班長和承包工程的工程公司陳姓現場負責人則各以30萬元交保；其餘中下游拆除施工人員4人分別以10萬到15萬元（約2.3萬港元至3.5萬港元）不等金額交保，各被告均限制出境、出海，一名證人請回。