超強風南襲 深圳促留宅

北京風速逾45米每秒 國內3200航班取消 受快閃型冷空氣帶動，一場大範圍、高強度的大風天氣周末席捲內地，部分地區風力致災性和極端性強。北京市發布近10年來首個大風橙色預警，昨日當地平原地區陣風8至11級，山區達13級以上。門頭溝高山玫瑰園（高山站）錄得全市最大14級陣風，風速達每秒45.2米。有當地零售已經爆單，蔬菜基本沒貨。受極端大風等惡劣天氣影響，國內航線已取消航班逾3,200架次，是今年以來航班取消的最高值。

中央氣象台昨晨6時同時發布大風、強對流、沙塵暴、暴雪4個預警。預計當日至今日上午，內蒙古、山西、河北、北京等地局部地區陣風可達12至13級。

內地氣象分析師信欣指出，這次大風範圍非常廣，北方大風主要是由於氣壓梯度大，疊加高空動量下傳所致，持續時間更長、成片。南方大風是冷空氣南下後氣壓梯度大，同時對流中的氣流下沉落地加速導致，持續時間相對較短，且相對分散。中央氣象台呼籲民眾盡量減少外出。

河南吹甩窗戶電線桿 北京東城區一家盒馬鮮生門店的店員前日稱，部分商品現已缺貨，網上訂單特別多，配送時間肯定會延長。該店員又表示，未接到休息或暫停外賣的通知，但物流受大風天氣影響，可能出現無法補貨的情況。受極端大風影響，不少景區宣布暫停開敨。其中，故宮博物院決定昨日閉館一天。在圓明園遺址公園，天心水面流散文物的玻璃罩已卸除，相關文物被搬運至庫房內進行保管。在河南省，當地出現8級到10級陣風，最大風力達15級。有當地市民表示：「騎單車時，電線桿子突然砸下來了」、「一個大風直接把窗戶吹掉了」。

廣東料有雨雹籲防洪 另外，天津市錄得最大的14級陣風，中心城區陣風10級，均突破1951年以來的歷史同期最高。廣東省三防辦日前召開會議時指出，前日夜間至昨日，該省將有一次大範圍強對流過程，局部地區有12級雷雨大風、冰雹等；中北部地區降雨風險高，易引發山洪、地質災害，各地部門要認真做好各項防禦工作。廣東交通集團表示，廣東的跨江通道和跨海通道本周末將提前加強應急部署，對深中通道、南沙大橋、虎門大橋加強巡查。

深圳昨日迎來狂風、暴雨及降溫天氣，深圳市委官方微信公眾號昨午以「別出門！強對流空氣即將抵達」為題，提醒民眾出行注意安全。另據深圳鐵路消息，為確保列車運行安全，鐵路部門前日至昨日對部分普速列車採取停運措施，同時停運多班列車。本報綜合報道