NASA太空廢物回收任務 首輪獲勝名單下月出爐

比賽由佛羅里達州甘迺迪太空中心牽頭組織，得到亞拉巴馬州馬歇爾太空飛行中心的支持，要求參賽團隊提交的回收解決方案不僅需要減少太空固體廢棄物，亦需提高長期月球任務的可持續性。賽事分為兩個階段，第一階段會由NASA提供365天旅程的假想任務場景，團隊必須闡述其解決方案所需的技術要求，第二階段要求團隊必須製作出獲勝設計的功能原型。