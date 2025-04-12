NASA太空廢物回收任務 首輪獲勝名單下月出爐
【本報綜合報道】美國國家太空總署（NASA）去年發起「月球回收挑戰」（LunaRecycle Challenge），計劃提供300萬美元（約2,340萬港元）獎金，徵求處理太空廢棄物的最佳回收解決方案。賽事已於上月31日截止投稿，預計下月公布第一階段獲勝者名單。
比賽由佛羅里達州甘迺迪太空中心牽頭組織，得到亞拉巴馬州馬歇爾太空飛行中心的支持，要求參賽團隊提交的回收解決方案不僅需要減少太空固體廢棄物，亦需提高長期月球任務的可持續性。賽事分為兩個階段，第一階段會由NASA提供365天旅程的假想任務場景，團隊必須闡述其解決方案所需的技術要求，第二階段要求團隊必須製作出獲勝設計的功能原型。
冀比賽成催化劑助探索
NASA表示，可持續營運是該機構主要關注議題之一，需要新穎的解決方案來處理無機廢棄物，如食品包裝、廢棄衣物和科學實驗材料等，期待比賽能夠成為一種積極的催化劑，幫助人類探索太空。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250412-0412_00180_067/NASA太空廢物回收任務--首輪獲勝名單下月出爐
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：