與俄次輪閉門會談 美擬歸還外交房產

美國和俄羅斯代表團周四在土耳其伊斯坦布爾開始第二輪閉門會談，討論恢復兩國外交使團工作正常化。雙方交換照會，互相保證向使館提供不間斷銀行和金融服務。

俄羅斯外交部發聲明指，第二輪磋商結束後，由俄羅斯駐華盛頓大使達爾奇耶夫（Alexander Darchiev）和美國副助理國務卿庫爾特（Sonata Coulter）率領的兩國代表團交換照會，確認達成共識，互相保證向俄羅斯和美國外交使團提供不間斷的銀行和金融服務，以及保障俄羅斯向聯合國及其他國際組織繳納會費不受阻礙。針對俄方提出，要求美方歸還六處遭沒收的俄羅斯合法所有外交房產問題，雙方約定制訂路線圖。

聲明補充，雙方將繼續致力於簡化外交人員簽證辦理及在駐在國境內通行制度工作。達爾奇耶夫呼籲更加積極地推動解決有助於增強互信、拓展商業與民間聯繫的重大議題，例如恢復兩國間直航。

美駐烏大使將辭職 美國國務院周四證實，美國駐烏克蘭大使布林克將辭職，知情人士指她辭職是因為與特朗普政府的政策分歧日益加劇。特朗普在首屆總統任期委任布林克為駐斯洛伐克大使，拜登出任總統時再委任布林克為駐烏克蘭大使。俄烏衝突之初，布林克一直在公開和私下支持烏克蘭，但自特朗普今年初上任後，布林克言論發生明顯轉變，更多指摘烏克蘭。烏克蘭官員不滿布林克批評過度，尤其針對烏克蘭腐敗問題。本報綜合報道

俄羅斯駐美國大使 達爾奇耶夫 美國副助理國務卿 庫爾特 美國駐烏克蘭大使 布林克