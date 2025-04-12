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野鴿奉客 西班牙令關中餐館
西班牙馬德里一間中餐館懷疑捕捉街頭野鴿充當烤鴨奉客，已勒令關閉。警方上月底突擊搜查中餐館，在儲藏室暗門內發現多隻已拔毛野鴿、不明肉類及禁止貿易的海參等海鮮。警方確認多達一噸肉類及海鮮來歷不明，店主因涉嫌違反公共衞生及野生動物保護法被捕。（綜合報道）
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