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南韓鐵路地盤塌方 一人受困
南韓京畿道光明市城市鐵路新安山線施工地盤昨日塌方，一度造成4人受困，其中3人已經獲救，一人仍然受困。光明市市長朴陞原下令，周邊公寓居民轉移到學校和體育館暫避。周邊公路目前已進入全面管制狀態。由於地下空間塌方，地面公路和部分商業設施受損。（綜合報道）
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