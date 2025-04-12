南韓鐵路地盤塌方 一人受困

南韓京畿道光明市城市鐵路新安山線施工地盤昨日塌方，一度造成4人受困，其中3人已經獲救，一人仍然受困。光明市市長朴陞原下令，周邊公寓居民轉移到學校和體育館暫避。周邊公路目前已進入全面管制狀態。由於地下空間塌方，地面公路和部分商業設施受損。（綜合報道）