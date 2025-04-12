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多明尼加塌樓221死 結束搜救
多明尼加首都聖多明各夜總會屋頂周二凌晨倒塌，直至周四增至至少221人死亡。政府同日宣布結束搜救，主力調查事故原因。總統發言人菲格羅亞指，搜救遇難者工作已經結束，是時候進入另一階段。政府已批准國內外專家組成團隊，負責查明夜總會屋頂倒塌原因。（綜合報道）
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