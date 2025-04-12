與伊朗核談判前夕 美雙航母中東進逼

美國中東問題特使 威特科夫

沒與歐洲協調 英法德將制裁伊 美國和伊朗展開核問題談判前夕，美國海軍核動力航空母艦卡爾文森號已抵達中央司令部責任區，與航母杜魯門號共同執行任務，美軍再次在中東形成雙航母態勢。美國國務卿魯比奧指，中東問題特使威特科夫將在阿曼與伊朗高級代表直接談判核問題。

美國近日增強在中東的布防，國防部長海格塞斯下令向中東增派額外戰機，延長杜魯門號在中央司令部責任區的部署，並指示卡爾文森號航母完成印太地區任務後前往中東。杜魯門號一直在紅海執行打擊也門叛軍青年運動任務，原定3月底返回維珍尼亞州諾福克。卡爾文森號3月曾在黃海與南韓海軍、日本海上自衞隊艦艇舉行聯合海上演習，原計劃返回加州聖迭戈，現時部署中東。此外，美國空軍6架可攜帶3萬磅GBU-57巨型鑽地炸彈的B2戰略轟炸機，已轉移到印度洋迪戈加西亞島上的軍事基地。

美伊將在同一房間會談 魯比奧指，希望談判帶來和平，美方非常明確地表示伊朗永遠不會擁有核武器。一位知情美國官員表示，美伊代表團將在同一房間會談。此前，伊朗一直拒絕與美國直接談判，強調只接受透過阿曼作為中間人進行間接談判。美國今次與伊朗會談前沒有與歐洲協調。由於美國退出了2015年與伊朗達成的核協議，因此無法在聯合國安理會啟動重新實施制裁的機制，即所謂「快速恢復制裁」。

歐洲外交官透露，英法德已告訴伊朗將於6月底啟動快速恢復機制。伊朗則警告會有嚴重後果，將重新審視核戰略。英法德都不信任美國，因為美國在未經協商下採取了主動行動。英國外交部發言人回應指，英方將繼續致力於採取一切外交措施，阻止伊朗發展核武器，包括在必要時採取快速反擊措施。本報綜合報道

航母卡爾文森號 航母杜魯門號