農業部研資助業界 應對貿戰事態

總統特朗普在首個任期與中國爆發貿易戰時，聯邦政府曾通過農產品信貸公司向農民提供280億美元（約2,184億港元），藉此支撐農產品價格。羅林斯周三證實再次考慮通過農產品信貸公司干預，未作最終決定，又強調目前仍處不確定時期，事情發展方向未明。她指政府希望毋須出手，依賴經濟自行調節，為農民及牧場主等所有國民帶來繁榮氛圍。數據顯示，全美本年已有88個家族或企業農場申請破產，去年同期僅為50個。

特朗普：過渡期會有困難

特朗普周四主持內閣會議，他提到關稅政策帶來的影響，指美股受創後在周三回升，形容為重要的一日，並指過渡期總會有困難。他認為投資者對美國的運作狀況感到滿意，因政府努力令世界公平對待美國，所有人都想與美國達成協議降低關稅。特朗普周三在社交網發文稱是入市好時機後數小時，突然宣布暫緩對等關稅90天，令美股全線反彈急升，惹來外界質疑涉及內幕交易和操縱市場。白宮周四回應指，面對媒體不斷散播恐慌，特朗普有責任向市場和國民保證他們的經濟安全。