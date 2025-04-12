華增關稅至125% 美堅拒主動談判

中方稱封頂 後續再被加徵不予回應 中國國務院關稅稅則委員會昨宣布，對美國所有商品加徵關稅稅率，由84%提高至125%。美國總統特朗普不希望就關稅談判主動接觸中國，堅持必須由中方主動。白宮指中國產品無法付運，壓力將迫使中國談判。美國貿易代表辦公室目前收到約15個國家的貿易協議提案，官員們正研究內容以決定是否提交給特朗普。

商務部斥如數字遊戲 無實際意義 國務院關稅稅則委員會強調，美方對華加徵畸高關稅，嚴重違反國際經貿規則，也違背基本的經濟規律和常識，完全是單邊霸凌脅迫做法。根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，今日起調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施。鑑於目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會。

商務部新聞發言人宣布，面對美方進一步提高對中國輸美產品徵收對等關稅，中方在世貿組織爭端解決機制下提起訴訟。發言人補充，美方對華輪番加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫伎倆，並淪為笑話。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。但是，倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。

白宮宣布，下月2日起對價值不超過800美元（約6,240港元）的小額包裹（包括中國及香港寄出）徵收相等於申報價值的120%稅項或每件100美元（約780港元），而非先前公布的90%或每件75美元（約585港元）。6月1日之後入境的包裹，將支付120%稅項或每件200美元（約1,560港元）的費用，而非早前公布的每件150美元（約1,170港元）。

美料未來數周達成首份貿易協議 白宮國家經濟委員會主任哈西特稱，未來3至4周有許多貿易談判，會取得很大進展，有信心在75個國家或地區的對等關稅90天寬限期屆滿前可達成協議。知情官員透露，白宮高層對已舉行的初步會談感滿意，部分國家提出降低貿易壁壘和投資美國，預計未來幾天尋求談判的國家數量將會增加，並可以在未來數周達成第一份協議。本報綜合報道