高鐵首批寵物託運 乘客感滿意

多名旅客周四早上8時在北京南站中鐵快營運業廳辦理寵物託運後，再在工作人員引導下，辦理相關手續，寵物同步從旅客自行攜帶寵物箱轉移到比起一般行李箱略大、設有顯眼鐵路標識及獨立編號高鐵專用寵物運輸箱。當完成寵物放置手續後，工作人員會在每個箱子上綁上標籤，註明落車站，並附上相關條碼。除了生風設備，溫濕度及氧氣檢測儀，寵物運輸箱還有一個可開合餵水口，方便工作人員在行車途中每隔兩小時餵水一次，全程不用開箱。

車票連託運費530元「特別開心」

旅客唐先生當天攜同一歲多小貓出行，他表示以前帶貓出門主要是開車，現在能選擇高鐵，還可同車抵達，感覺確實不錯。他指網上落單流程順利，事後只需帶上車票、證件及檢疫證明，提前兩小時到達車站，即使家貓也有專門地方休息，手續指引比較明確。來自北京市的崔女士當天則帶着寵物狗乘高鐵前往濟南，她表示自己曾多次帶寵物出行，以前都是開車或坐飛機，要不是比較累，就是價格較高，是次行程算上自己車票及寵物託運費一共是500多元人民幣（約530港元），感覺「特別開心」。