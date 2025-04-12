地鐵女客褲沾白液 男子遭行拘

【本報綜合報道】上海市一名女子周二乘搭地鐵1號線時發現，其褲子沾有白色不明液體，獲同車其他乘客合力阻止一名可疑男子離開。上海市公安局城市軌道和公交總隊周三公布，男疑犯正被行政拘留，將依法嚴厲打擊各類侵犯女性合法權益違法犯罪行為。

由於人流太多，受害女子周二傍晚6時30分左右未能找到座位，只好站在一旁。她隨後感覺自己被另一名陌生男子撞了一下，於是察看被撞位置一眼，最終發現臀部位置沾有液體，於是立即驚呼：「你把褲子脫了，然後射到了我身上！」縱使男子當場否認，在場其他人士卻目睹男方褲子拉鏈仍未拉上，遂合力阻止離開。警方最終證實，41歲姚姓男子涉嫌對女乘客實施猥褻行為。

網上編造雙方策劃 拘36歲男 而事發後，網傳上述事件為當事雙方策劃。上海市公安局城市軌道和公交分局周四表示，36歲楊姓男子為博取關注，滿足個人虛榮心，憑空編造該宗猥褻案被侵害人與違法行為人相識，並相約至地鐵內實施違法行為等不實訊息，繼而通過其個人社交帳號發布在網上，造成惡劣社會影響。目前，楊×已被抓獲，公安機關將依法予以查處。