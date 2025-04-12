SU7撞車起火焚毀 小米澄清受引燃

【本報綜合報道】一輛小米SU7電動車本月5日在廣東省湛江市徐聞縣路段，與一輛電動單車相撞，電動單車上兩人當場死亡。警方昨通報，電動車當時起火燃燒，司機肇事逃逸後自首。小米同日回應澄清，電動車是受電動單車引燃。

涉事電動單車2人亡 徐聞縣警方通報，上周六凌晨5時左右，25歲男司機陳×駕駛小汽車途經徐聞縣曲界鎮華海農場十四隊路段時，與對向車道一輛兩輪電動單車碰撞，造成電動單車兩名駕乘人員當場死亡，小汽車起火燃燒。事故發生後，陳×逃離現場，後迫於公安機關的追捕壓力投案。目前，陳×涉嫌交通肇事罪已被執行逮捕。

小米汽車周五發聲明澄清，一輛小米SU7標準版上周六凌晨在湛江市徐聞縣曲界鎮376省道，在駕駛員手動駕駛狀態行駛過程中，與一輛電動二輪車發生碰撞，司機並非車主本人。據初步了解，相關火情是碰撞後電動單車鋰電池嚴重擠壓和變形起火，再引燃事故車輛。目前現場勘查已完成，最終結論以相關部門報告為準。