清華研究員：全球塑膠回收率僅9%

【本報綜合報道】清華大學環境學院助理研究員譚全銀一篇周四發布在國際學術期刊《通訊-地球與環境》（Communications Earth & Environment）的論文指出，全球的塑膠回收率一直停滯在較低水平，回收率僅為9%左右。

美國人均塑膠消費量最高 研究員按從原料到廢物管理處置的整個供應鏈中每種塑膠類型進行細分，揭示了2022年全球塑膠的生產、使用和棄置等流動情況和存量狀況，繪製了全球塑膠貿易圖譜。結果顯示，美國的人均塑膠消費量最高，平均每人每年消費216公斤塑膠；中國消費的總量最高——每年消費8,000萬噸，但中國的人均塑膠消費量明顯低於美國，平均每人每年消費50公斤塑膠。在2022年，全球約有2.68億噸塑膠被棄置，當中僅27.9%被送往分類和潛在地回收，而被分類的塑膠中僅一半得到了真正回收。研究員表示，由於存在區域數據質量的差異，以及未包括非正規回收部門，這可能會低估全球塑膠廢物的回收率。

另外，塑膠垃圾的處理方式也發生了顯著變化。在1950到2015年間，全球塑膠垃圾填埋量佔比79%，而2022年全球塑膠垃圾的填埋處理佔比已下降到40%，而焚燒的佔比上升到了34%。研究人員呼籲制訂促進循環經濟原則的政策，如重復使用、減少和回收，以減輕塑膠污染；減塑方面，應採取禁止不必要的一次性塑膠制品、設計可回收的產品以及促進回收系統和技術投資等。