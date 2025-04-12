北京防範極端大風吹襲 列車停駛景區落閘

北京市教委要求各級各類學校應視情況及時調整放學時間，師生周末非必要不外出，取消或順延體育考試、運動會等戶外活動。原定昨日至明日舉行的5項賽事，包括亦莊半程馬拉松暨人形機械人半程馬拉松延期舉行。北京世界公園、白塔寺、金水湖景區、西山國家森林公園、溫榆河阿爾法探險營地及韓建翠溪谷兒童世界，均暫時關閉。全市公園水運遊船大風預警期間停航，並做好船舶繫泊。