北京防範極端大風吹襲 列車停駛景區落閘
中央氣象台昨日繼續發布大風橙色預警，受極端大風影響，北京市多場原定周末舉行的賽事活動延期，多個景區臨時關閉。多趟列車停運，首都機場部分航班可能取消或延誤，交通部門建議市民非必要不外出。9區發布森林火險紅色預警，全面禁止野外用火。
北京市教委要求各級各類學校應視情況及時調整放學時間，師生周末非必要不外出，取消或順延體育考試、運動會等戶外活動。原定昨日至明日舉行的5項賽事，包括亦莊半程馬拉松暨人形機械人半程馬拉松延期舉行。北京世界公園、白塔寺、金水湖景區、西山國家森林公園、溫榆河阿爾法探險營地及韓建翠溪谷兒童世界，均暫時關閉。全市公園水運遊船大風預警期間停航，並做好船舶繫泊。
9區森林火險紅色預警
京張高鐵、途經山區的市郊列車及普速列車部分車次停運，首都機場提醒旅客密切留意天氣狀況，聯繫航空公司了解最新情況。今年以來北京全市降水量比常年同期偏少近80%，林區植被極易燃燒。由於大風持續時間長，影響範圍廣，一旦起火將迅速蔓延極難撲救。
北京市發布全市森林火險橙色預警，考慮到山區風力更大，森林火險等級高。門頭溝、房山、昌平、延慶、懷柔、密雲、平谷、海淀、石景山區發布森林火險紅色預警。北京市氣象台首席預報員雷蕾表示，冷空氣周三在蒙古生成，周四晚移至北京，隨後加強並緩慢東移，強冷空氣持續影響北京，帶來極端大風天氣。本報綜合報道
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