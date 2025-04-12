偷拍女童如廁 台漢甩性剝削罪

【本報綜合報道】台南一名施姓男子2023年7月底潛入某國小偷拍女童如廁，拍攝女童的下體、肛門等部位共8次，檢方依涉犯兒少性剝削罪起訴他。惟法官審理時認定施男與女童間沒有性互動，也沒有藉權勢脅迫的行為，加上被害女童僅作證未正式提告，不構成性剝削，僅構成妨害秘密，判他無罪，全案可上訴。

攝下體肛門等共8次 檢方起訴指出，施男在2023年7月31日，多次持手機潛入該國小廁所，趁女童如廁時，施男多次從廁所隔間下方將手機鏡頭伸入偷拍下體、臀部。在施男偷拍過程中，被其中一名女童發現後報警，到警局作偵訊筆錄後，未正式提告，警方依據閉路電視面及從施男手機的查扣影像，將他移送法辦。

檢方認為施男涉犯兒少性剝削條例，最重可處7年以上有期徒刑的法條起訴。但法官判決指出，施男偷拍女童如廁，過程中沒有權勢不對等的情況，偷拍他人非公開活動的隱私權侵害，更適用於告訴乃論的妨害秘密罪，但因被害女童的家長未提出告訴，檢方舉證不足以證明施男所為構成性剝削罪，基於「無罪推定」原則，判施男無罪。全案可上訴。