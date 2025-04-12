兩岸國際

柬擬遣送涉電騙台人赴陸 台續交涉

柬埔寨搗金邊電騙窩點，逮捕多名陸台嫌疑人。 柬埔寨搗金邊電騙窩點，逮捕多名陸台嫌疑人。
柬埔寨搗金邊電騙窩點，逮捕多名陸台嫌疑人。
【本報綜合報道】柬埔寨警方日前破獲大型電訊詐騙案，逮捕大批疑犯，其中179人來自台灣，料將涉及電騙的中國大陸人與台灣人全數遣送大陸，台方正與柬方交涉。
消息指，柬埔寨移民總局將於明日遣返共約500名來自兩岸的電騙疑犯，包括上述台灣人，公安部將派遣專機將相關人員送返大陸。
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