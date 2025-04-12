貴州修文縣前書記 涉受賄逾三千萬

【本報綜合報道】貴州省黔南州中級人民法院周四一審開庭審理貴州省修文縣委前書記管慶良受賄一案。指控稱，管慶良自2014至2024年間，利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，非法收受財物折合2,980多萬元人民幣（約3,195萬港元），其中部分未實際取得，法庭宣告案件擇期宣判。管慶良曾把非法得來的現金、禮物等埋在地下。

親妹當白手套 財物埋地下 據貴州早前播出的反腐專題片披露，管慶良為了撈錢，把親妹培養成自己的「白手套」。由於妹妹的戶口一直掛在親戚名下，管慶良便利用她不易被發現的身份，幫自己掛名經商，購買股票、基金、房產，大肆斂財。管慶良又通過電話遙控，安排家人把現金、高檔禮品等轉移到老家，然後全部埋在一塊地下，用土掩埋後再種上粟米。

江蘇政協前副主席涉賄提訴 此外，江蘇省政協前黨組成員、副主席王昊涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，近日已由湖北省黃石市人民檢察院向黃石市中級人民法院提起公訴。此外，內蒙古自治區人大常委會前黨組副書記、副主任王波涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院依法指定，近日已由宜昌市人民檢察院向宜昌市中級人民法院提起公訴。