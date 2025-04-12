台出發郵輪故障 3536客滯沖繩

【本報綜合報道】歌詩達郵輪莎倫娜號周二搭載3,536名遊客從台灣基隆港出發，前往日本沖繩、石垣島，原定昨日返回基隆港。惟郵輪因故障滯留在沖繩那霸，已取消石垣島行程。部分遊客不滿船方提供的船上消費額度，且返台時間未定，已組自救會要求退款。

有遊客組自救會申退款

有遊客表示，郵輪周三靠泊沖繩的那霸港後，船隻因機械故障需留在那霸港維修。有遊客擔心延遲返台，工作受影響。歌詩達郵輪發聲明指出，因技術問題，船隻已在相關主管機關的監督下進行修復，預計今日返回基隆港。那霸港周四下午同意遊客可落船遊覽，船方安排接駁巴士載運到那霸市的國際通。有遊客稱，船上遊客已組成自救會，要求退回旅費並支付返台交通費，但船長表示需回報公司討論才能答覆。