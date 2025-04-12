9省區市人口增長 廣東年輕者最多

28地發統計公布 西部少子化傾向不高 雲南省統計局周二發布去年統計公報，去年末常住人口有4,655萬人，全年40.2萬人出生，出生率為8.62‰；39.4萬人死亡，死亡率為8.45‰；自然增長率為0.17‰。截至目前，已經有28省（區市）公布去年國民經濟和社會發展統計公報，其中9省（區市）保持人口自然增長，其中新疆、廣東和青海60歲以下人口佔比最高。

新疆、廣東、青海、雲南、貴州、廣西、北京、福建和西藏出現人口增長，其中新疆、青海、雲南、貴州、廣西及西藏位於西部，東部沿海則有廣東、福建及北京。人口增長率方面，以西藏8.43‰居首，廣東（3.69‰）及新疆（3.37‰）排第二、第三位。

廣東常住人口逾1.2億 對於西部地區來說，人口增長可能在於少數民族聚集，少子化傾向相對不重。東南沿海地區的廣東和福建重視生育的意識較強，且因經濟發達持續吸引年輕人口大量流入。去年新疆、廣東和青海常住人口分別是2,622.8萬、1,278億和593萬人。

從具體年齡結構來看，新疆15歲以下人口佔20.7%，廣東及青海分別是18.76%、20.7%。由於廣東人口基數大，新疆和青海相對較小，因此廣東是中國年輕人最多省份。16歲以下人口佔比最高的省（區市）主要來自中西部，同時是勞務輸出地區。

發達區勞動者佔比大 如果從勞動人口佔比來看，經濟發達地區佔比最大。廣東、新疆、浙江和北京16至59歲人口佔比位居前四，分別是66.38%、65.60%、64.50%和64.50%。另外，江蘇16至64歲人口佔68.29%，勞動人口主要集中在東部發達地區。本報綜合報道