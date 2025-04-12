中日韓信息通信部長會議商合作

【本報綜合報道】第7次中日韓信息通信部長會議昨日在中國蘇州舉行，是繼2018年在日本東京舉行會議後，時隔7年重啟。會議就信息通信領域政策與實踐、下一代信息通信技術和數字技術創新應用等領域合作深入交換意見，達成廣泛共識。

增工作層組織企業交流 中國工業和信息化部副部長張雲明、日本總務省總務審議官今川拓郎、南韓科技和信息通信部副部長姜度賢分別率團出席會議，中日韓合作秘書處秘書長李熙燮出席會議。

3方共同簽署《第七次中日韓信息通信部長會議聯合會議紀要》，將進一步加強3國工作層、標準化組織間以及企業間交流合作，並同意於2026年在韓國舉行下一次會議。

張雲明指，信息通信領域是中日韓合作重要組成部分，中方願與日方和韓方一道，加強開放合作，激發地區數碼化發展內生動力，促進信息通信領域貿易投資互利合作，支持知識、技術、人才跨國流動，共同推動數字基礎設施、數字技術創新應用和創新成果普惠共享，提升數字經濟發展韌性，強化綠色化協同和網絡安全保護。