美促台增軍費至GDP一成 AIT前處長稱不實際

酈英傑周四出席智庫座談時指出，台灣當前軍費佔比可能不包括投入民防的開支，而台灣的全社會韌性計劃又是整體防禦戰略的一環，因此他不認為應過度糾結將台防衞預算設定為GDP的某個百分比。美國國防部亞太安全事務前首席副助理部長米德偉（Derek Mitchell）認為，人為設定的百分比「並不能說明甚麼」，但台灣仍有增加軍費的必要。