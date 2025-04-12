美促台增軍費至GDP一成 AIT前處長稱不實際
【本報綜合報道】美國國防部副部長科爾比（Elbridge Colby）曾表示，台灣應提升軍費至本地生產總值（GDP）約10%，美國在台協會（AIT）前處長酈英傑認為不實際。
酈英傑周四出席智庫座談時指出，台灣當前軍費佔比可能不包括投入民防的開支，而台灣的全社會韌性計劃又是整體防禦戰略的一環，因此他不認為應過度糾結將台防衞預算設定為GDP的某個百分比。美國國防部亞太安全事務前首席副助理部長米德偉（Derek Mitchell）認為，人為設定的百分比「並不能說明甚麼」，但台灣仍有增加軍費的必要。
美被指須強化工業 更快交付
米德偉稱，如果台灣能提高軍費，那就應該依照實際的防衞需求來配置，例如軍備、後勤維持、糧食、資源及能源等。提升台灣戰力，不能只是台灣單方面進行。米德偉指出，美國也必須強化國防工業基礎，以便能更快速地交付台灣所需裝備，美國還需與盟友與夥伴進行聯合作戰規劃。
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