國安部指智能家居產品 恐洩密藏隱形潛入者

【本報綜合報道】國家安全部周四在微信公眾號發文指，智能家居產品的敏感數據若被別有用心之人利用，可能造成訊息洩露，對國家安全構成威脅。智能音箱設備、智能攝像頭、智能門鎖等均可能被植入木馬程式或入侵控制，成為「無聲的監聽者」、「暗中的窺探者」甚至是「隱形的潛入者」。

文章提到，智能音箱設備如植入木馬程式，可能繞開使用授權和監管要求，在未喚醒狀態下記錄用戶語音，並將非法收集獲取的用戶數據上傳至雲端儲存，不但侵犯個人私隱，如放在涉密敏感場所，更可能洩露國家秘密。不法分子亦可能通過技術手段獲取智能攝像頭的控制權，令用戶在不知不覺中遭實時監控。而個別劣質智能門鎖因存在設計缺陷，攻擊者可通過簡單工具在數秒內破解打開，恐令敏感區域暢行無阻。