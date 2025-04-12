台戰機着陸爆胎 澎湖機場關閉句鐘

影響6航班升降 空軍司令部致歉 台灣空軍一架經國號戰機周四晚上完成例行訓練後，在澎湖馬公機場着陸時爆胎停在跑道上。機場跑道立即關閉，影響6班航班升降。空軍司令部就事件致歉，強調戰機機師沒有受傷，會調查成因並防範再發生同類事件。

事發在周四晚上8時02分，馬公機場於一小時後恢復正常升降。根據flightradar24航班追蹤器顯示，華信航空MDA379航班原定晚上7時20分由台北松山機場起飛，延至7時37分才出發，本來8時20分抵達澎湖馬公機場，但延遲至9時20分才降落，比原定降落時間晚一小時，客機在澎湖上空不斷盤旋。

料頻繁起飛攔截所致 爆胎原因疑與輪胎頻繁使用有關，外界猜測與近來解放軍戰機頻頻越過海峽中線，經國號戰機不斷起飛攔截有關。

2017年7月台南空軍基地、2020年5月8日台中清泉崗空軍基地，各有一架經國號戰機降落時爆胎，沒有造成傷亡，戰機輕微受損。

解放軍12機次越中線 台軍表示，自昨日上午10時23分起，陸續偵獲解放軍殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機計21架次出海活動，其中12架次逾越中線及延伸線，進入台灣北、中、西南及東部空域，配合解放軍艦執行聯合戰備警巡。台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置導彈系統適切應處。

行政院於3月18日核定台軍保險給付調整方案，預計6月1日正式實施，台軍「一般勤務」因公死亡及失能給付由350萬元（新台幣‧下同，約45萬港元）提升為1,000萬元（約129萬港元），「特殊勤務」因公死亡及失能給付由1,000萬元（約129萬港元）增至2,000萬元（約258萬港元）。本報綜合報道