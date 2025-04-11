家貓出走數月樂而忘返 跨越483公里 英格蘭去蘇格蘭

【本報綜合報道】美國傳媒周二報道，英國英格蘭達勒姆郡達靈頓一名女子去年底痛失愛貓，苦尋數月無果。然而上個月，她竟接獲獸醫通知稱，愛貓於約483公里外的蘇格蘭被發現，一人一貓得以團聚。

於旅館被尋獲 終返主人懷抱 25歲女事主卡蒂（Sophie Carty）表示，兩歲的愛貓露娜（Luna）此前在蘇格蘭因弗內斯郡一間旅館花園內被尋獲。她指露娜雖然瘦弱卻很健康，因早前曾植入寵物晶片，得以確認身份。

卡蒂接露娜回家後，發現牠因長途流浪而變得身體虛弱，經獸醫治療後已逐漸恢復，如今又重回家人懷抱。她笑稱或許露娜只是想去度假，至於這段奇迹旅程的真相，恐怕只有露娜才能知曉。