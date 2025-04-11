「嫦六」月背採樣揭秘 月幔貧水乾燥無比

破解多年謎題 助研演化星體 中國科學院周三宣布，科學家團隊利用嫦娥六號月球樣品，首次測得月球背面月幔的水含量每克小於2微克，顯示月背月幔非常乾燥。這項突破性成果為研究月球起源與演化提供關鍵證據，相關研究論文已在國際學術期刊《自然》發表。

月幔位於月殼與月核之間，位於月球表面以下約60至1,000公里處，其水含量對揭示月球起源、岩漿活動和資源環境效應等方面具有重要意義。學術界曾普遍認為，月球形成於約45億年前的天體撞擊地球事件，拋射出的物質經重新吸積形成月球，而這一高溫過程理應使其極度貧水，但近20年來，關於月幔是否富水一直存在爭議。

每克水含量小於2微克 嫦娥六號從月球南極—艾特肯盆地帶回人類首份月背樣品，為破解這個謎題提供契機。研究團隊選取樣本中的玄武岩岩屑展開分析，發現其月幔源區水含量僅每克1至1.5微克，為迄今最低值，比月球正面月幔更乾燥。這項結果支持了月球形成初期貧水的理論，為完善月球演化模型提供關鍵數據支撐。

《自然》審稿者高度評價研究具有原創性，是該研究領域內意義重大的發現，今次研究由中科院地質與地球物理研究所研究員胡森團隊主導，標誌着中國在月球探測與研究領域再次取得國際認可的成果。本報綜合報道