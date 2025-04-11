德組成聯合政府 默茨任總理

【本報綜合報道】德國保守派聯盟周三與社會民主黨達成聯合執政協議，將由基督教民主聯盟黨魁默茨出任總理。默茨在聯合記者會用英語向美國總統特朗普喊話，強調德國已經重回正軌。

保守派聯盟在今年2月國會選舉贏得最多議席，但未過半數，一直努力與社會民主黨就籌組聯合政府磋商，以防止第二大黨、極右的另類選擇黨掌權。聯合執政協議顯示，基民盟將掌管經濟、外交等事務，而社民黨負責財政和國防等，意味社民黨聯合主席克林貝爾有望出任財政部長，黨友兼國防部長皮斯托留斯可能繼續留任。

協議涉一系列政策 包括減稅 聯合執政協議涉及一系列政策，包括對中低收入人士減稅、降低企業稅、降低能源價格、支持電動車產業並廢除供應鏈法，又計劃成立委員會改革憲法「債務煞車」條款，以放寬支出限制。各黨派亦宣布新支出措施，例如恢復對農民柴油補貼，同時展現更強硬移民立場，包括拒絕在邊境接收尋求庇護者、取消快速入籍制度。協議亦列明會推動自願兵役制，成立國家安全委員會採取措施加快國防採購，並支持烏克蘭加入北約。

協議同時強調，德國要在中期內與美國達成自由貿易協議。默茨指出，協議向德國公民和其他歐洲國家發出強烈而明確信號，德國正迎來一個有能力採取行動的強大政府。他指出，經濟不確定性正急劇增加，尤其美國政府本周關稅決定引發動盪，歐盟需要對全球關稅戰不斷升級作出共同回應。