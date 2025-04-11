烏願簽礦產協議 將派代表團赴美

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基周三表示，願意與美國簽署礦產協議，但前提是確保平等夥伴關係並尊重烏克蘭主權，烏克蘭願意貢獻土地和資源，但希望美國帶來技術和資金。烏克蘭總理什梅加爾稱，烏方正在組建一個技術層面的特別代表團，也會與國際律師事務所合作，本周末派遣代表團前往美國。

列條件促護主權

澤連斯基指，政府歡迎對烏克蘭礦產領域的投資與合作，但不會不惜一切代價，如果是真正的夥伴關係就需要談論平等，「必須是50：50」，這是烏克蘭技術團隊在談判期間將提出的條件之一。他說未來達成的協議有助於烏克蘭經濟現代化、戰後重建，並且透過與美國高科技公司的合資企業創造就業機會。澤連斯基還透露，美國財長貝森特催促立即簽署初步協議，「我告訴他不要再對合約指手畫腳，要具體說明」，提案亦未準備好，一些條款與烏克蘭法律相牴觸。