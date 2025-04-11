烏指155中國人 加入俄軍上陣

俘虜稱投降後俄射毒氣彈圖滅口 烏克蘭總統澤連斯基周三指，情報機構掌握資料顯示，155名中國人加入俄軍在烏克蘭作戰。烏克蘭國家安全局稱，在俄軍服役的中國人大部分是列兵，隸屬第255摩托化步兵團、獨立第136摩托化步兵旅等單位。

烏軍早前在東部頓涅茨克前線與俄軍戰鬥中俘虜兩名中國公民，他們分別名為王廣軍（1991年生）及張仁波（1998年生），目前均關押在基輔，接受烏克蘭國家安全局審問。兩人供稱首次執行戰鬥任務時被俘，王廣軍透露由俄羅斯駐華代表直接招募，今年2月抵達莫斯科簽署在俄軍服役合約。張仁波去年12月赴俄羅斯旅遊，期間看到網上廣告而簽署服役合約，獲得200萬盧布（約18萬港元）報酬。

王廣軍表示，他與兩名俄羅斯人投降，同隊另外兩名中國人在戰場上失蹤。王廣軍又稱，他們向烏軍投降後俄軍發射毒氣彈企圖殺人滅口，最終由烏軍士兵救走。張仁波透露，上戰場前從沒有拿過武器。烏克蘭國家安全局指出，王廣軍及張仁波沒有受傷，但接受《日內瓦公約》規定的必要醫療。

烏指俄網上招華人 中方無視 澤連斯基稱，俄軍在社交平台TikTok發布宣傳片段公開招募中國人，而中方對此視而不見。加入俄軍的中國人到達莫斯科後接受3至4天體檢，然後受訓1至2個月，他們獲發移民卡及「Mir」金融卡支薪。對於烏克蘭指控中國公民參與俄烏交戰的指控，中國外交部發言人林劍指，有關中國公民參與烏克蘭戰爭的說法毫無根據，重申中方一貫敦促本國公民避免進入衝突區，並遠離任何形式的軍事行動。

美俄於土耳其開始新一輪會談 此外，美國和俄羅斯代表團昨在土耳其伊斯坦布爾開始新一輪閉門會談，討論恢復兩國外交使團工作正常化。俄羅斯外交部表示，會談由俄羅斯駐美大使達爾奇耶夫（Alexander Darchiev）、美國副助理國務卿庫爾特（Sonata Coulter）主持。本報綜合報道