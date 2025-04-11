菲律賓華商遭撕票 家屬曾付贖金

郭從願出席宴會前與司機一同失蹤，其座駕4月1日在奎松市尋獲。居民指證，兩名穿連帽衫男子在3月29日下午4時左右遺棄該車。知情人士透露，郭從願家屬分3次支付贖金，頭兩筆在賭場交易，共6,000萬元（約813萬港元），周二（8日）下午5時支付最後一筆1.5億元（約2,034萬港元）。綁匪操普通話，當時承諾會放人。

尼龍袋裝屍 疑遭酷刑

黎剎省羅德里格斯居民周三清晨6時在路邊草叢發現可疑尼龍袋，菲律賓警方反綁架組同日下午2時15分接報到場，確認尼龍袋裝有兩具屍體，兩人生前疑似遭酷刑，臉部被膠帶捆住，前胸和手臂有被捆綁痕迹。司機家屬下午3時36分認屍，警方已通知郭從願家人。