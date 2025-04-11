特朗普向伊朗警告 核談判破裂或動武

會談明日阿曼舉行 美先制裁5實體1個人 美國總統特朗普周三發出明確警告，一旦伊朗無法在設定的最後期限前達成核協議及不放棄核計劃，以色列可能會帶頭採取軍事行動。美國財政部同日以支持伊朗核計劃為由，制裁伊朗5個實體和一名個人。

特朗普表明：「若需要軍方，我們就會用軍事手段。」他又指，以色列顯然會深度參與其中，將成為行動的領導者。他之後又說，沒有人領導美國，美國做自己想做的事，如果有必要美國絕對會對伊朗使用軍事力量，他有一個時間表。特朗普續稱，明日在阿曼舉行美伊談判是進程的開始，中東特使威特科夫將代表美國出席，伊朗代表則是外交部長阿拉格奇。特朗普重申不會讓伊朗擁有核武，美國會讓伊朗繁榮昌盛、強大起來，他們唯一不能擁有的就是核武。

伊朗稱對核技術有需求 伊朗總統佩澤希齊揚同日指，最高領袖哈梅內伊下達願意與美方談判的指示，不過必須是間接、有尊嚴而且提供必要保證的形式，因為伊朗並不信任美國。佩澤希齊揚又指，伊朗不反對美國投資者進入，但堅決反對政權更迭和外國干預企圖；伊朗對核子科學與核能技術有長久需求，但不尋求核武及戰爭，如面對任何侵略將堅決回擊。

美國財政部長貝森特稱，伊朗政權不顧一切追求核武，對美國、區域穩定和全球安全構成嚴重威脅，財政部將繼續利用手段和權力阻止伊朗企圖推進核計劃和破壞穩定。

美軍6架可攜帶3萬磅GBU-57巨型鑽地炸彈的B2戰略轟炸機，早前轉移部署印度洋迪戈加西亞島軍事基地，是執行中東任務的最佳位置，外界視為對伊朗的警告。美國國防部長海格塞斯表示，最近調動B2轟炸機是否發出信號需由伊朗自行決定，希望美伊核談判能夠和平解決。本報綜合報道

美軍早前轉移部署印度洋迪戈加西亞島（圖）軍事基地。 伊朗最高領袖哈梅內伊 伊朗總統佩澤希齊揚