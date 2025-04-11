兩岸國際

賴清德願增美進口及軍購應對

針對美國對等關稅措施，台灣地區領導人賴清德周三提出四點應對策略，包括台美零關稅、增加美國進口和軍購、增加對美投資，以及承諾取消所有非關稅貿易障礙。賴清德強調台灣有信心，台美之間的經濟和安全利益不但將克服國際貿易環境的亂流，也將定義印太地區的未來。（綜合報道）
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